STVV trekt na stunt bij Union de lijn door en wipt dankzij nieuwe clean sheet met 9 op 9 over OHL

STVV en OHL mochten de speeldag afsluiten. Na de stunt bij Union van de Truienaars en de 9 op 9 die Leuven had behaald, kon er van deze partij wel wat verwacht worden. Academisch was het echter niet altijd, maar een prima start en alweer wat verdedigingswerk bezorgde STVV wel de drie punten.

De jonge Patris had het vorige zaterdag prima gedaan tegen Cercle. De OHL-verdediger was in Sint-Truiden wel zowat de antiheld van zijn ploeg bij het openingsdoelpunt. Patris had een vrijschop van Brüls in hoekschop gekopt en was bij deze fase al in de buurt van een owngoal. Op die corner legde Patris het in het duel af tegen Hara, die meteen naar de grond knikte en zo via de paal raak kopte.

De Japanner was ook het toonbeeld voor de meer offensieve instelling bij STVV in het begin. Met een defensieve aanpak was het gaan stunten bij Union. Een week later toonden de Kanaries meer initiatief en had Hollerbach met Hara een extra aanvaller aan de aftrap gebracht om de schorsing van Lavalée op te vangen. Die keuze loonde dus, een gretige en scherpe thuisploeg verdiende die voorsprong ook volledig.

Het bleef evenwel niet allemaal perfect verlopen voor Sint-Truiden, dat de wat offensievere intenties terug inruilde voor de meer gekende defensieve zekerheid eens OHL na de pauze meer dreiging in zijn spel begon te leggen. Nadat Schmidt een schot van Mercier stopte, tikte Dewaest de herneming binnen. De ex-Genkenaar stond echter buitenspel, geen gelijkmaker dus.

Daarmee waren alle kansen op een gelijkmaker nog niet verkeken. Na één van de betere aanvallen had Kaba de 1-1 aan de voet, maar de Guineeër duwde 'm naast. Geen pre-assist voor Schrijvers of assist voor Mercier zo ook.

Zo liet OHL de mogelijkheid liggen om met een puntje huiswaarts te keren. Door de uitsluiting van Malinov voor stevig doorgaan op Kagawa werd het in de slotfase helemaal een anticlimax voor OHL. De Japanners van Sint-Truiden boksten zelfs nog de 2-0 in mekaar: Hayashi scoorde op aangeven van Hara.