Extreme omstandigheden en dubieuze fases speelden OHL parten: "Pijnlijk om deze wedstrijd te verliezen"

Marc Brys en OHL leden na drie zeges op rij een pijnlijke nederlaag. In de gegeven omstandigheden, met de hevige wind die ook een factor was op Stayen, was het niet het beste OHL dat in Sint-Truiden aan het werk was. Door het missen van enkele kansen bleef zelfs een gelijkmaker uit.

"Het waren extreme omstandigheden", vond Marc Brys. "Moeilijk, zoniet onmogelijk om te voetballen. Ik wil me daar niet achter verschuilen. Het is een vaststelling. Sint-Truiden was door fysieke paraatheid, gestalte en kracht in het voordeel. Onze stijl is anders. Wij moeten het meer van balcirculatie hebben en waren benadeeld door de wispelturige wind."

We probeerden in onze eigen stijl te blijven

"We probeerden in onze eigen stijl te blijven", ging Brys verder. "In de eerste helft lukte dat gedeeltelijk. De tweede helft was veel beter." Daarmee doelt de coach van OHL dan op het overwicht van zijn ploeg tegen een STVV dat achteruit trok. "70 procent balbezit zegt veel."

Alleen: al dat balbezit leverde geen enkel doelpunt op. "We creëerden toch wat kansen, waarvan een drietal echt heel uitgesproken. Er zijn ook een aantal dubieuze zaken in de zestienmeter gebeurd. Ik kan veel inroepen, maar wij hebben niet gescoord en dat is jammer. We hebben het nagelaten om de wedstrijd terug naar ons toe te trekken. Pijnlijk om deze wedstrijd te verliezen."