KV Oostende houdt de drie punten thuis tegen een onmondig Standard Luik

KV Oostend had aan één helft goed voetbal genoeg om de drie punten thuis te houden tegen een onmondig Standard.

Veel wind en regen in Oostende waardoor het geen ideaal voetbalweer was, maar het veld lag er goed bij. Dus excuses hadden beide elftallen niet die dringend op zoek waren naar een driepunter.

1ste helft

KV Oostende begon furieus aan de wedstrijd en ging via McGeehan en vooral Gueye nadrukkelijk op zoek naar het openingsdoelpunt. Standard kon hier niet veel tegenover stellen. Eén van de vele schoten op doel van Gueye kwam uiteindelijk bij Rocha Santos die Bokadi omspeelde en de voorsprong in het doel plaatste.

Standard was nergens te bekennen in de eerste helft. De frustratie van Raskin die na een slechte dribbel de bal tegen de boarding trapte stond symbool voor de onmacht van Standard.

2de helft

Standard kwam beter uit de kleedkamer, maar bleef het moeilijk hebben om dit te laten resulteren in echte kansen. Al kregen ze dit wel in de 60ste minuut. Cafaro schoot op doel maar dit spatte kapot op het doelhout. Dezelfde Cafaro kreeg iets later de kans om de gelijkmaker dan toch te maken via een vrije trap, maar zijn schot ging rakelings naast.

Het was niet dat de rollen omgekeerd waren en dat KV Oostende de wedstrijd moest ondergaan. Ei zo na stond de 2-0 op het bord, maar het schot van Gueye ging over het doel.

Standard drong aan, maar een doelpunt maken zat er niet meer in. Zo wint KV Oostende dankzij één helft goed voetbal tegen een Standard dat nooit aanspraak maakte op de overwinning.