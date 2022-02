Volgens Kjell Scherpen had KV Oostende deze overwinning echt nodig: "Ik denk dat we hier echt aan toe waren"

Kjell Scherpen, de doelman van KV Oostende, had niet veel werk om te knappen vanavond tegen Standard Luik. De 1-0 overwinning deed dan ook echt deugd volgens de Nederlandse doelman.

"Elke overwinning is lekker, maar ik denk dat we hier echt aan toe waren", vertelde Scherpen tegenover Sporza. "Het is een kracht van ons team om de tegenstanders onder druk te zetten, dan laat je hen ook niet voetballen. In de tweede helft was het proberen om die 2-0 te maken, maar het was toch nog even bikkelen. En dat hebben we goed gedaan.

Standard kwam maar moeilijk in een scoringspositie. Dit mede dankzij het vele werk van de Oostendse verdediging: "Ikzelf heb niet veel werk moeten opknappen, dus complimenten aan de verdediging. Maar ik vind het prima zo. Als we zo elke wedstrijd winnen met 1-0, ben ik een blije mens", sloot Scherpen af.

Scherpen wordt door KV Oostende geleend van het Engelse Brighton & Hove Albion tot het einde van het seizoen. Tot op heden stond hij in twee competitiewedstrijden onder de lat bij de 'Kustboys' waarvan hij nu tegen Standard Luik de eerste maal de nul kon houden.