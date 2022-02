Elsner met Standard nu echt in strijd om behoud verwikkeld: "Deze groep heeft geen buitengewoon talent en presteert ondermaats"

KV Oostende staat nu voor Standard in het klassement. De Rouches staan 14de na het verlies aan zee en slechts zes punten boven Seraing. Luka Elsner toonde zich een geslagen man na de prestatie tegen de kustjongens.

Elsner zag dat de basis van het voetbal werd vergeten. "We hebbengeen geweldige voetbalwedstrijd gezien, maar we werden gedomineerd in de strijd om de bal, collectief en individueel. Het was te weinig om op iets te hopen. We zitten nu in een positie waarin deze club normaal gezien nooit zit. We moeten stoppen met doen alsof", aldus Elsner.

Tijdens de rust maakte Elsner zich heel kwaad. Die eerste helft was immers heel pover. "De spelers begonnen te praten over het spel en wat ze erin moesten doen, maar ik legde die discussies het zwijgen op. We hebben het niet over spel of tactiek als we niet de basis leggen. Dat is waarom ik schreeuwde en met mijn vuist op tafel sloeg."

Elsner voelde zich door zijn groep in de steek gelaten. "Er is hier heel veel vertrouwen geweest in mij dat ik de trein op de rails zou krijgen. Vandaag was dat niet het geval, dus dat raakt me. Het doet pijn voor de mensen die me vertrouwden."

Elsner vindt net zoals zijn voorgangers geen oplossing voor dit Standard. "Het probleem is inderdaad zeer complex en het is niet eenvoudig om het nu te verwoorden. Maar ik denk dat je de dingen op een gegeven moment moet noemen zoals ze zijn en vooral dat je jezelf niet mooier moet zien dan je bent. Het is geen groep met buitengewoon talent en die gewoon ondermaats presteert. We zijn duidelijk in staat om het veel beter te doen, maar we zijn al een paar weken bezig met de realiteit, dus we moeten het gewoon zien."