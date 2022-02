Niet alleen de nederlaag tegen KV Oostende is een teleurstelling voor Renaud Emond: "Het is een rotseizoen"

Standard speelde een ontgoochelende partij op het veld van KV Oostende. Renaud Emond liep de meeste kilometers bij Standard, maar zag de bal alle kanten uitvliegen behalve in zijn richting. Het is een rotseizoen volgens hem.

"Het was een totale ontgoocheling vanavond. We waren niet op niveau", zei een eerlijke Emont tenover Sporza. "Onze prestatie wordt ook bevestigd door onze positie in het klassement. We hebben niets getoond. We waren slecht. Dan krijg je wat je verdient. Ik heb nochtans geprobeerd om acties te maken en kansen te creëren, maar niets lukte.

Standard geraakt maar niet uit de gevarenzone. Het heeft dan ook dringend punten nodig om nog enige glans aan hun seizoen te geven. "Het is een rotseizoen. Ik begrijp het zelf niet. We hebben er nochtans zin in voor de wedstrijd, zin om hoog druk te zetten en wedstrijden te winnen. Maar we doen het niet, en ik weet niet hoe het komt", sloot een ontgoochelde Emond af.

De 30-jarige aanvaller keerde afgelopen winter terug naar Standard. Met twee doelpunten uit zeven wedstrijden had zowel hijzelf als Standard er meer van verwacht. Al ligt het probleem vooral bij de aanvoer dan bij de hardwerkende spits.