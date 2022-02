Dak gaat er nu ook figuurlijk af: dominante Buffalo's hebben geen kind aan zwak Seraing en blijven in race voor play-off 1

Vrijdagavond ging het dak er letterlijk af in de Ghelamco Arena, vijf dagen later wilde AA Gent dat tegen staartploeg Seraing ook figuurlijk laten gebeuren. Beide teams konden de punten zeker goed gebruiken.

AA Gent heeft met de terugwedstrijd in de halve finales van de Beker van België en de achtste finales in de Conference League nog een heel druk programma, dus moest het in allerijl het dak in de Ghelamco Arena speelwaardig krijgen.

Snelle driedubbele voorsprong

Torunarigha, Odjidja en Owusu mochten van Vanhaezebrouck in de basis beginnen bij de Buffalo's. Nurio Fortuna zat niet in de selectie - een keuze van de coach. De Sart van zijn kant was geschorst. Bij de bezoekers kreeg Cachbach de voorkeur op Spago.

Ook op woensdagavond waaide het behoorlijk fel in de Ghelamco Arena, maar regenen deed het niet. De incontinentie van het dak werd op die manier niet getest, de doorlaatbaarheid van de Seraingverdediging was een heel andere zaak.

© photonews

© photonews

Alsof de Buffalo's er met de hogedrukreiniger doorgingen om zo snel mogelijk de bezoekers tegen het canvas te meppen, zo snel kwamen de aanvalsgolven voorbij de Metallo's. Samoise profiteerde bij de eerste kans niet door te gaan liggen in de grote rechthoek, daarna was elke kans wél raak.

Depoitre kon op het kwartier de 1-0 maken in twee tijden, al werd hij in eerste instantie nog afgevlagd en moest de VAR soelaas brengen, een minuut of twee later kon Tissoudali een flater van doelman Dietsch afstraffen en nog enkele minuten later kon Tita Tovenaar zijn tweede van de avond in het zijnetje krullen.

Als een mes door de boter

Match gespeeld na 23 minuten op die manier. Daniel Opare was het kind van de Luikse rekening, hij werd nog voor het halfuur gewisseld door Jean-Louis Garcia. Je kan het kind niet altijd met het badwater weggooien, maar soms zijn er drastische middelen nodig. Opare zelf? Ontroostbaar, geen comfort food dat hem nog kon helpen.

De eerste helft kabbelde ondertussen wat verder naar een logische 3-0 bij de rust, ook na de pauze kreeg Seraing meteen een tik te verduren: Odjidja vond Samoise en die maakte de vechtlust van de bezoekers helemaal monddood.

© photonews

© photonews

Odjidja wilde zelf ook nog een doelpuntje meepikken om af te vinken van zijn to-do-lijstje, maar trapte een heerlijke pegel net naast. Ook de ingevallen Bezus & co konden de score niet verder doen oplopen, al maalde daar achteraf niemand op.

De overwinning kwam nooit in het gedrang. Gent komt zo tot op vijf punten van Anderlecht en plaats vier, Seraing trekt met een ferme opdoffer naar een levensbelangrijk duel op zondag op bezoek bij Zulte Waregem.