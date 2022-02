Heel druk programma op komst voor Buffalo's: "Zullen dat goed moeten managen" en "Zoals tegen Seraing zal het niet altijd zijn"

De match tegen Seraing was nummer 44 voor AA Gent dit seizoen. De komende drie en een halve week volgen er nog eens zeven voor de Buffalo's en wordt de kaap van de 50 al gerond. Maar Sven Kums en co lijken er klaar voor.

"We hebben een brede groep en een brede kern", aldus Sven Kums. "De spelers die het de voorbije weken hebben gedaan, hebben het goed gedaan. En nu zijn er weer meer opties, ook voorin."

"De Sart was geschorst, maar ook Owusu deed het goed. Hjulsager speelde zijn matchen, Depoitre en Tissoudali scoorden, ... Het gaat goed. En als de ploeg goed draait, dan draai ik zelf ook beter."

Opletten

Het drukke programma kan met zo'n brede kern ook opgevangen worden: "Maar het blijft altijd opletten. Het was goed dat we snel op een ruime voorsprong kwamen, waardoor we in de tweede helft iets relaxter konden spelen."

"Maar dat zal niet elke wedstrijd het geval zijn. In sommige matchen zullen we er 90 minuten vol moeten voor gaan en met de volle focus. Het wordt een zeer druk programma. We zullen dat goed moeten managen, zoals we in het verleden ook al deden."