Hein Vanhaezebrouck zag VAR opnieuw veel tijd nemen voor doelpunt: "Slachtoffer van wat Kompany zei" en "In Champions League maximaal 30 seconden"

AA Gent haalde flink uit tegen Seraing in de inhaalwedstrijd in de Jupiler Pro League: 4-0. Bij het eerste doelpunt duurde het net als de voorbije weken opnieuw vrij lang voor de VAR tussenkwam.

"De 1-0 was echt een goede goal", aldus Hein Vanhaezebrouck. "Een goede bal van Sven Kums binnendoor."

Drie minuten

Toch was er ook wat ergernis bij de coach: "Ik begrijp niet waarom het drie minuten moet duren om te beslissen dat het goal is."

"Een 3D-lijn was zeker niet nodig, want er zat een meter tussen. Kompany heeft gezegd dat het maximaal twee minuten mag duren, blijkbaar zijn wij daar nu slachtoffer van. In de Champions League duurt zoiets maximaal dertig seconden."