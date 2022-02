Mazzu snoert vorige werkgever de mond en wint met Union op het veld van Charleroi, maar ziet Vanzeir uitvallen met domme rode kaart

Vandaag stond er een heel belangrijke wedstrijd op het programma. Charleroi ontving de leider van de Jupiler Pro League, Union. Beide ploegen verloren vorige week en wouden dus vol gaan voor een nieuwe driepunter.

Felice Mazzu trok met Union naar Charleroi, de ploeg die hij coachte tussen 2013 en 2019. Voor hem persoonlijk altijd een speciale verplaatsing, maar het was ook een hele belangrijke wedstrijd voor de Brusselaars. Vorige week verloren ze in eigen huis tegen STVV en dus moest er een reactie komen. Union had overigens dit seizoen nog nooit twee keer op rij verloren. Ook Charleroi verloor vorige week. Op het veld van Club Brugge gingen de Zebra's 2-0 onderuit. De mannen van Edward Still gingen op zoek naar hun eerste overwinning tegen een ploeg uit de top vier.

Dat Union vol ambitie naar Charleroi was gekomen werd al heel snel duidelijk. Bij de eerste hoekschop van de wedstrijd was het meteen prijs. Winteraanwinst Daan Heymans verwerkte de hoekschop niet goed en kopte de bal recht in de voeten van Lapoussin. De flankaanvaller van de Brusselaars loste een schot richting het doel van Kamara, maar Christian Burgess liet de bal opzettelijk van kant veranderen. Zo belandde de bal al na amper drie minuten in het doel van de aan de grond genagelde Kamara. Het was al het vierde doelpunt van het seizoen voor de centrale verdediger van Union.

Photonews

Con calma, alles onder controle, maar dan plots...

Union speelde geen overweldigende eerste helft, maar verloor de controle voor geen seconde. Met een vroege voorsprong speelden ze vanuit een goede organisatie en konden ze counteren. Charleroi probeerde al combinerend door de organisatie van de leider van de Jupiler Pro League te geraken, maar dat lukte slechts zelden. In de eerste helft wist Charleroi slechts één echte doelpoging bij elkaar te voetballen. In minuut 39 versnelde Teuma door het centrum, legde de bal aan de rand van de zestien breed voor Amani, die de bal knap binnentrapte. De wedstrijd leek al voor de rust gespeeld te zijn, maar vlak voor affluiten deelde Dante Vanzeir nog een slag uit aan Ozornwafor, die op een draagberry het veld moest verlaten. De spits van Union kreeg een terechte rode kaart. Een hele domme actie van Vanzeir. Op het einde van de wedstrijd pakte ook Deniz Undav nog een gele kaart, waardoor hij ook geschorst is tegen Eupen volgend weekend. Zou Union het ook kunnen zonder het gouden duo?

In de tweede helft probeerde Charleroi de wedstrijd in handen te nemen, maar gevaarlijk werden ze amper. Voor het eerste doelgevaar was het zelfs wachten tot op het uur, toen de net ingevallen Vakoun Bayo eens een schotje loste, kinderspel voor Moris. En kwartier voor tijd was er nog een dubbele kans voor de ingevallen Zaroury, die een veel betere indruk achterliet dan Daan Heymans. In de blessuretijd wist de ingevallen Alex Millan de score nog naar 0-3 te brengen, een duidelijke score voor een teleurstellend Charleroi. Vanzeir zal opgelucht toegekeken hebben dat zijn domme rode kaart Union eigenlijk weinig problemen bezorgde. Dat de Brusselaars weinig problemen kreeg met de Zebra's was vooral te danken aan Teddy Teuma. De 28-jarige middenvelder uit Malta werkte heel hard op het middenveld. Zowel aanvallend als verdedigend draagde hij opnieuw z'n steentje bij.