Ploegmaat wuift actie van Vanzeir wel heel makkelijk weg: "Was het een vuistslag? Dan was het Engels boksen"

Bij Union SG waren er niet veel die de actie van Dante Vanzeir konden of wilden goedpraten. Het interview dat Damien Marcq op tv gaf, was echter vrij opmerkelijk.

Marcq probeerde het te minimaliseren. "Bij de fase met de rode kaart probeerde hij iets te agressief van de dekking af te komen en zijn elleboog belandde blijkbaar op de kaak van de tegenstander. In de MMA is dat mooi, maar op een voetbalveld hoort het niet."

Waarop de interviewer hem vertelt dat het wel degelijk om een vuistslag ging. "Oh, dan is het dus meer Engels boksen. Sympa! Nee, dit zijn spelfeiten die soms gebeuren. Gelukkig heeft het ons niet geschaad. We glimlachen, we genieten van de overwinning." Misschien niet meteen de juiste reactie...