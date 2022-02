Edward Still: "Het is geen wedstrijd die we met 0-3 moeten verliezen, maar..."

Charleroi verloor zaterdagavond voor de tweede week op rij. Union kwam met 0-3 winnen op het veld van de Zebra's.

0-3: Charleroi ging zaterdagavond zwaar onderuit in eigen huis tegen Union, maar Edward Still begon zijn analyse met felicitaties voor de tegenstander. "We moeten hulde brengen aan het fantastische seizoen van Union. Ze kwamen naar hier om een ​​wedstrijd te spelen naar het imago van hun seizoen, ze lieten hun beste gezicht zien en waren uiterst efficiënt ", onderstreept de coach van Charleroi.

"Het eerste doelpunt valt op een kans die niet echt een kans is en dan is Union 100% effectief bij de tweede grote kans", voegde Edward Still eraan toe. "We hadden voor rust eigenlijk nog de aansluitingstreffer moeten maken, maar dat is niet gelukt. De rode kaart had een keerpunt kunnen zijn, maar na de rust ontbrak het ons aan efficiëntie, een beetje zoals tegen Brugge vorige week. Tegen tegenstanders van deze kwaliteit en in deze vorm kom je daar niet mee weg. Het is geen wedstrijd die we met 0-3 moeten verliezen, maar we gaan een goede analyse maken en volgende week de nodige reactie laten zien", besloot de trainer strijdvaardig.