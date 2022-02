Vader Vanzeir doet het verhaal over de fout van zijn zoon Dante

Vader Michel beseft dat zijn zoon Dante Vanzeir bij Union een tijdje aan de kant zal zitten na zijn rode kaart tegen Charleroi.

Zowel voor Dante Vanzeir als vader Michel was het schrikken van wat er gebeurd is. “Hij wou zich losrukken met zijn arm, maar had niet de bedoeling om hem zo in het gezicht te raken”, zegt Michel Vanzeir aan HLN.

“Hij had toen zelf niet goed door wat de impact was, dat drong pas door als hij de beelden had gezien. Ikzelf was ook verrast van de gevolgen. Het was geen slag met volle power. Jammer genoeg kwam ze wel op de verkeerde plek. Bij een slag op de schouder zou er nu geen spel over zijn.”

De reactie was ongepast, maar ook iets dat hij totaal niet verwacht had van zijn zoon. “Thuis is hij altijd rustig, nooit opvliegend of kwaad. Maar Dante is ook een mens. Het komt regelmatig voor dat ze aan Dante gaan hangen, zoals Dessoleil van Antwerp waar de VAR dan niet ingrijpt. Hij bleef trekken en hangen, zo lang dat de frustratie een punt bereikte dat Dante in een flits de controle verloor.”

“Hij kan zijn tijd nemen om dit te verwerken want hij zal een tijd geschorst zijn”, besluit vader Michel. “Dan kan hij sterker terugkomen en in de play-offs met zijn voeten antwoorden. Normaal heeft hij een sterk karakter, maar voor het eerst komt hij zo op die manier in de media. Het imago van ideale schoonzoon is hij nu wel kwijt.”