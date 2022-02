Gumienny zag heel domme actie: "Vanzeir was beter tegen de grond gegaan"

De rode kaart van Dante Vanzeir blijft nazinderen. Ook oud-scheidsrechter Serge Gumienny velt zijn oordeel.

Over de rode kaart van Vanzeir kan je volgens Gumienny niet discussiëren. “Dat was rood. Hij gaf Charleroi-verdediger Ozornwafor een slag in het gezicht”, zegt Gumienny in HBVL. “De tussenkomst van de VAR was terecht en juist. Daarvoor hebben ze de VAR opgericht. Die slag kon de scheidsrechter niet zien.”

Al had het totaal anders kunnen uitdraaien. “Eigenlijk was het heel dom van Vanzeir. Er was wel degelijk een aanleiding voor zijn fout. De speler van Charleroi hield hem vast en bleef maar trekken. Vanzeir was beter tegen de grond gegaan dan een slag uit te delen, maar dat gebeurde in het moment.”

Het verdict zal volgens Gumienny zwaar zijn. “Het mag niet en werd dus ook terecht bestraft met rood. En waarschijnlijk volgt nog een zware schorsing.”