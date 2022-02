Mazzu begrijpt niet waarom het licht uitging bij Vanzeir: "Hij maakt normaal nooit fouten"

De overwinning tegen Charleroi werd overschaduwd door de donkerrode kaart voor Dante Vanzeir. Zijn coach, Felice Mazzu, begreep niet hoe het zover is kunnen komen: "Want Dante is niet zo'n jongen."

"Zoiets mag niet gebeuren op een voetbalveld", aldus Mazzu na de match. "Ik wil me in Dantes naam excuseren bij Ozornwafor en de hele Charleroi-familie. We hopen dat het niet te erg gesteld is met de speler."



Mazzu weet niet wat er ineens gebeurde. "Hij is niet zo'n jongen. Dante is iemand die nooit fouten maakt. Hij is altijd heel correct en positief ingesteld. Ik hoop dat er rekening mee gehouden wordt dat Dante nog nooit zoiets gedaan heeft in het verleden. En ik hoop ook dat hem nooit meer zoiets overkomt."

Mazzu moet volgende week ook al Deniz Undav missen met vijf gele kaarten. Zijn hele voorlinie ligt er dus uit. "Ik maak me geen zorgen, want ik heb vertrouwen in de hele spelersgroep. De spelers die volgend weekend op het veld staan, moeten het maximum geven om te tonen dat de afwezigheid van Dante en Deniz niet nadelig is voor Union."