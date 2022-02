🎥 Vanzeir ging zich excuseren, maar moet toch een zware schorsing vrezen: Ozornwafor verloor bewustzijn na vuistslag

Het licht ging gisteren even uit bij Dante Vanzeir. In een duel met Valentine Ozornwafor verkocht hij de Charleroi-verdediger een vuistslag. Die ging tegen de grond en moest minutenlang verzorgd worden. Vanzeir kreeg uiteraard rood, maar zijn schorsing zal waarschijnlijk niet mals zijn.

Vanzeir ging zich achteraf wel excuseren in de kleedkamer van Charleroi. De Carolo's lieten achteraf weten dat Ozornwafor in orde is.

“Het eerste nieuws over onze verdediger Valentine Ozornwafor is geruststellend. Na twee keer het bewustzijn te hebben verloren op het veld, is hij nu bij bewustzijn en blijft hij onder observatie, volgens het hersenschuddingprotocol.”