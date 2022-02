AA Gent moet komend weekend revelatie missen: "Kan hier alleen maar uit leren"

AA Gent had woensdagavond geen kind aan Seraing (4-0). Het was revelatie Matisse Samoise die meteen na rust de eindcijfers op het bord zette.

De 20-jarige flankspeler, een jeugdproduct van de Buffalo's, is intussen uitgegroeid tot vaste waarde in het elftal van Hein Vanhaezebrouck.

Komend weekend zal de coach van AA Gent Samoise moeten missen. Samoise ging in het begin van de wedstrijd tegen Seraing ostentatief op zoek naar een overtreding. Jasper Vergoote gaf hem de gele kaart voor een schwalbe.

Te duidelijk

"Het was een schwalbe en dat was te duidelijk", aldus Samoise zelf. "Ik kan hier alleen maar uit leren, dit is een goede leerschool. Het is jammer dat ik nu geschorst ben tegen Standard."

Onnodig, vond ook coach Vanheazebrouck: "Hij had de bal in de eerste plaats moeten afleggen op Tissoudali. Wat hij daarna doet, moet hij niet doen."