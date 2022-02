Vanderhaeghe geeft speler die nog geen minuten kreeg in 2022 vertrouwen en dat loonde: "Ik wou alles geven"

KV Oostende heeft een wel heel belangrijke driepunter gepakt tegen Standard. De Kustjongens zijn zo bijna zeker van het behoud. De held van de avond? Kenny Rocha Santos, die niet alleen zijn eerste doelpunt scoorde, maar ook zijn eerste minuten van 2022 kreeg.

Yves Vanderhaeghe heeft de Kaapverdiër weer opgevist nadat hij door Markus Pflanz toch wel opzijgeschoven was. Hij bedankte de nieuwe coach met het enige doelpunt van de partij. "De nieuwe coach heeft ons veel bijgebracht op korte tijd. Maar de boodschap is vooral: simpel voetbal spelen. De spelers zijn mentaal ook weer opgepept", zag Rocha Santos. "Zeker van de redding? Nee, we moeten gewoon zoveel mogelijk punten blijven pakken."

Voor de aanvallende middenvelder was het geen makkelijke periode. Na de Africa Cup kwam hij bij KVO niet meer in het verhaal voor. “Op vlak van voetbal is het niet zo makkelijk geweest hier. Inderdaad, sinds de Africa Cup behoorde ik niet tot de kern. Een keuze van de coach(es) tot dusver. En dat moet ik respecteren. Ik moet hard blijven werken om minuten te maken. Toen Vanderhaeghe me zaterdagavond opstelde, wou ik álles geven om de ploeg te helpen."