Heibel in de kleedkamer van Standard: "We verdienen het niet om te zakken"

Standard staat momenteel op de veertiende plaats, slechts zes punten boven de degradatieplek in de Jupiler Pro League.

Tegen KV Oostende zou het tijdens de rust er nogal stevig aan toe gegaan zijn in de kleedkamer van de Rouches. “Ik wil niets kwijt over wat daar gezegd is geweest”, zegt Aron Dönnum aan Het Nieuwsblad. “Weet je, voetbal draait niet om schreeuwen, maar om leiderschap. Iedereen kan wel loze woorden beginnen te roepen. Er moet hier godverdomme snel een oplossing komen.”

Standard pakte één op twaalf in de voorbije wedstrijden. De barrage vermijden mag nu het enige doel nog zijn voor de Rouches. Daarover is de Noor alvast heel duidelijk.

“Ik heb daar geen schrik voor. We verdienen het trouwens niet om te zakken. Natuurlijk zijn er veel kranten, jij ook, die bijna altijd heel negatief schrijven. Wij gaan op onszelf moeten focussen. We weten wat we kunnen. Als voetballer kan je ook niet zomaar opgeven. Het ziet er soms misschien uit alsof het ons allemaal niet boeit, maar ik zeg je: we hebben nu the worst feeling in the world.”