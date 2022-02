Luka Elsner weet dat ontslag nabij is: "Ben niet nieuw in het vak"

Luka Elsner verloor zaterdagavond met Standard op bezoek bij KV Oostende. De positie van de trainer wankelt al een hele tijd.

Elsner zag zijn ploeg naar eigen zeggen een “gewoonweg zielige eerste helft” spelen. “We waren afwezig in de duels en we waren niet in staat om onszelf pijn te doen. De tweede helft was beter, maar we mogen niet vergeten wat er voor rust is gebeurd. Op een gegeven moment moet je stoppen met te doen alsof je alles gegeven hebt. Dit is geen overgetalenteerde groep, maar ze is wel tot beter in staat dan dit.”

De trainer liet tijdens de rust dan ook van zich horen. “Ze waren over tactiek bezig, maar ik zei dat ze moesten zwijgen. Je moet het daar niet over hebben als de minimale inzet ontbreekt. Ik heb geroepen, ja. Dit verlies valt me zwaar.”

En dan komt uiteraard ook de positie van Elsner zelf ter sprake. “Of ik voor mijn job vrees? Mijn opdracht is tot dusver geen succes, dus die vraag zal bovenkomen. Ik ben niet nieuw in het vak, en ik weet dat je realistisch moet zijn over mijn positie.”