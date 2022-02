Tweede rode kaart van het seizoen voor Malinov (OHL), die dit schorsingsvoorstel kreeg

Zondagavond ging OHL in helse omstandigheden met 2-0 onderuit op het veld van STVV. In de slotfase ging Kristiyan Malinov, de pitbull van de Leuvenaars, veel te fors in op Shinji Kagawa.

Ref Jasper Vergoote greep resoluut naar de achterzak en stuurde Malinov naar de kleedkamers. Voor de 27-jarige Bulgaarse international was het alweer de tweede rode kaart van het seizoen. In oktober incasseerde de defensieve middenvelder van OHL twee gele kaarten in het duel tegen Beerschot. Het Bondsparket toonde zich mild voor Malinov en stelde een schorsing voor van twee speeldagen, waarvan één effectief. OHL kan in beroep gaan tegen dit voorstel. Zoniet ziet Malinov de thuiswedstrijd tegen Anderlecht (26/2, 20u45) aan zijn neus voorbijgaan. Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Kristiyan Malinov (@OHLeuven) 2 w. schorsing waarvan 1 w. effectief vanaf 23.02.2022 en 1 w. met uitstel t.e.m. 22.02.2023 + €1500 effectieve boete — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) February 21, 2022