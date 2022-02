Brüls zag OHL een vreemde beslissing nemen: "Misschien hebben ze dat verkeerd ingeschat?"

STVV hoeft zich geen zorgen meer te maken. De Truienaars zijn 100 procent zeker gered na de zege tegen OH Leuven. Christian Brüls zag wel dat de Leuvenaars een rare beslissing maakten.

OHL speelde in de eerste helft tegen de wind in en dat was hun eigen keuze. “De wind was uiteraard vreselijk. Raar dat er gekozen werd om van kant te switchen bij de toss", aldus Brüls. "Daardoor mochten wij met de wind meevoetballen voor rust, dat is in ons voordeel uitgedraaid. Misschien schatte Leuven die wind fout in.”

Brüls liet zich vrij snel vervangen omdat hij last had aan zijn been, maar had in de eerste helft al voor de assist gezorgd op Hara. Opvallend: hij stond vrij laag op het veld. “Ik speel natuurlijk liever wat hoger, waar ik de ploeg wat meer creativiteit kan bezorgen. Nu moest ik vooral verdedigende taken mee uitvoeren”, verklaarde Brüls.