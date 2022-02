Sint-Truiden is al veel vroeger zeker dan vorig seizoen: "Ons doel is bereikt"

Waar het voor Sint-Truiden vorig seizoen nog lang wachten was om er zeker van te zijn, is dat nu reeds het geval met nog zes matchen te gaan: het behoud is verzekerd. Dat mag ook op conto geschreven worden van trainer Bernd Hollerbach.

De speelstijl die de Duitser bij STVV implementeerde, is misschien niet dat van het sprankelende voetbal en was eerder ook al onderwerp van kritiek. De man haalt echter wel resultaten, zeker de laatste weken. Na 28 speeldagen staat STVV op een tiende plek netjes in de middenmoot.

14 punten meer dan Seraing

Terwijl de Kanaries het vorig seizoen moesten stellen met een vijftiende plek en slechts zeven punten meer had dan de voorlaatste, Waasland-Beveren. Ook aan het begin van dit seizoen waren de voorspellingen niet allemaal rooskleurig. Maar kijk: met een voorsprong van veertien punten op Seraing mag STVV zich zeker achten van een verlengd verblijf in 1A.

Dat was ook de conclusie van trainer Hollerbach na de 2-0-overwinning tegen OHL. Die bracht STVV voorbij de grens van de 35 punten, die het had vooropgesteld. "Ik denk wel dat we het nu kunnen zeggen: we zijn nu met zekerheid gered. Ons doel is bereikt", aldus de coach van de Truienaars.