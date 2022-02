Kerels kirren van plezier: "Wat wil je nog meer?"

KV Kortrijk nam verbazend vlot de maat van Zulte Waregem: 5-0. Man van de match was Faïz Selemani met een voet in drie goals, al deden ook Sainsbury (2 goals) en Messaoudi het prima. De twee spelers die twee keer scoren legden het achteraf uit.

"Het was een heel leuke wedstrijd, jammer dat het op het einde een beetje verkeerd liep met de supporters. Tot dan zat de sfeer erin. Het was een goede wedstrijd van ons, ik ben héél blij met de overwinning", aldus Selemani.

"We hebben ons efficiënt getoond en kunnen heel veel positief meenemen. Ik ben blij voor Badamosi dat hij ook zijn doelpuntje wist mee te pikken. Mijn doelpunten deden me deugd, het is fantastisch dat we onze eerste zege in 2022 konden boeken."

Vol huis

Ook Trent Sainsbury was een gelukkig man: "Ik heb door het coronaverhaal en dergelijke meer al lang niet meer voor een vol huis gespeeld. Als je dan net in zo'n wedstrijd twee keer kan scoren ... Dat is me ook nog niet vaak voorgevallen."

"Twee keer scoren, vijf doelpunten maken als team, een clean sheet, een vol huis, fantastische sfeer en dat allemaal in een derby ... Wat wil je nog meer?"