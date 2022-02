Eerst vrezend voor degradatie, nu volop in play-off-modus: "Als we de volgende wedstrijden winnen, zitten we erin"

Cercle Brugge greep Beerschot zaterdagnamiddag meteen bij het nekvel en liet dat niet meer los. Trainer Dominik Thalhammer toonde zich achteraf heel blij met de prestatie van zijn spelers. En die beseften ook dat ze zo nog kans maken op play-off 2.

Dino Hotic bijvoorbeeld, die slechts twee trainingen kon meedoen, maar door Thalhammer wel op het veld werd gezet. "Dat toont toch dat de trainer heel veel vertrouwen in me heeft en dat is het allerbelangrijkste voor een voetballer. Ik probeer dat te vertalen naar het veld. Ja, dat lukte goed met die assist, maar het hadden er meer kunnen zijn. We spelen collectief een heel goeie wedstrijd. Onze counterpress was fantastisch", aldus de middenvelder.

"We hadden de hele match onder controle. We doen gewoon wat de trainer zegt en hij was dan ook heel tevreden. Play-off 2? Tuurlijk wil ik daarin spelen. Alles is mogelijk. We hebben niet al te veel druk. En nu volgen wedstrijden tegen rechtstreekse concurrenten. Als we die winnen, zitten we erin."