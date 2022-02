Vanhamel door omstandigheden weer in doel: "Er zijn beslissingen genomen, met sommige kan ik leven, met andere niet"

Door de blessure van Wouter Biebauw stond Mike Vanhamel - verstoten door Javier Torrente - weer in doel bij Beerschot. En we durven beweren dat er zonder de doelman een forfaitscore op het bord had gestaan. "Ik denk dat ik mijn werk gedaan heb ja."

En dat kunnen we alvast niet zeggen van alle Beerschot-spelers. Cercle Brugge domineerde van begin tot einde. "Als je tegen zo'n pressing komt, heb je twee opties. Ofwel van achteruit opbouwen, ofwel met de lange bal spelen. Ik heb gedaan wat de technische staf me vroeg", aldus Vanhamel. "We dachten misschien dat de storm - figuurlijk dan - wel ging gaan liggen. Maar Cercle bleef maar komen met die druk. En dan vielen we ook nog snel met tien man."

Daardoor is 1B weer een stapje dichterbij gekomen. "We weten het. Het wordt elke week wat moeilijker", zuchtte de voormalige kapitein. "Kijk, ik heb het meegemaakt met Westerlo. Dat is een beetje te vergelijken. Het wordt mentaal ook steeds moeilijker. Dat we amper duels wonnen? (haalt schouders op) Tja, wat wil je dat ik daarop zeg?"

Vanhamel kwam ook even terug op zijn eigen situatie, die wel speciaal te noemen is. "Iedere speler heeft wel eens moeilijke momenten in zijn carrière. Voor mij is het wel raar, want ik heb toch altijd tussen de palen gestaan. Ik zat nooit op de bank. Die beslissing is genomen door de vorige trainer en daar moet ik me bij neerleggen. Maar met andere beslissingen ben ik het dan weer niet eens. Maar dat is niet aan mij."