Joren Dom zag Beerschot geen kans maken: "We zouden altijd zoals vorige week moeten spelen"

Van de voorlijn tot de achterlijn, het was moeilijk om bij Beerschot iemand te vinden die geslaagd was. Zelfs Joren Dom zakte mee weg in Jan Breydel. Cercle Brugge liet hen nooit een kans om in de wedstrijd te komen.

Cercle viel de man in balbezit aan als hongerige wolven. Die honger leek te ontbreken bij de Ratten. “Het was geen goede match van ons, Cercle heeft het quasi perfect gespeeld", schudde Joren Dom het hoofd. "We hadden geen antwoord op hun felle, hoge druk. De rode kaart was natuurlijk wel een belangrijk moment, maar ook voordien stonden we al onder druk en kregen we kansen tegen."

"Na die eerste goal hebben we geprobeerd om wat aanvallender te spelen, maar we kwamen niet echt onder de druk uit. Het is een logische nederlaag. Het wordt steeds moeilijker. We bekijken het clichématig wedstrijd per wedstrijd. We weten dat we beter kunnen, dat hebben we vorige week getoond. Zo zouden we altijd moeten spelen.”