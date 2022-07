Rusten met 1-0 voor Gent!

Na een gelijkspel op bezoek bij Standard is er voor AA Gent een eerste thuiswedstrijd. En een eerste wedstrijd mét Hein Vanhaezebrouck op de bank. Of het meteen gaat knetteren?

Op de openingsspeeldag had AA Gent altijd kunnen of zelfs moeten winnen. VAR en arbitrage werkten niet meteen mee, de match eindigde op 2-2.

Hein Vanhaezebrouck heeft ondertussen zijn schorsing uitgezeten na kritiek op de ... arbitrage. En dus mag hij opnieuw in de dug-out plaatsnemen.

"De scheidsrechters waren van plan om een nieuwe start te nemen, maar ze hebben die kans gemist. Eigenlijk was het te voorspellen, want er is niets veranderd. Of ik zelf ook geloof in die heksenjacht? Nee, dat wil ik niet geloven", klonk het op een persconferentie vooraf.

Het eerste slachtoffer in de Ghelamco Arena zou STVV moeten worden, dat op de openingsspeeldag Union nog op 1-1 kon houden.

