LIVE: Gent - Charleroi, de opstellingen met een nieuwkomer in de basis bij de Buffalo's

Uitgaande transfers en blessures. De spoeling in de Gentse kern begint dun te worden. Met een grapje probeert hij de ernst van de situatie wel te kaderen, maar voor de match tegen Charleroi wordt het opnieuw puzzelen.

“Misschien moet ik wel Lombaerts en Milicevic selecteren”, maakte Vanhaezebrouck op de persconferentie voor de match tegen Charleroi al grappend een opmerking over de smalle kern waarover hij beschikt. Er zijn niet alleen een resem geblesseerden, maar met Owusu en Hanche-Olsen zag de Gentse trainer ook twee van zijn spelers vertrekken.

“We zijn drie jongens kwijt. Naast Vadis zijn we ook Samoise en Fortuna voor een poosje kwijt. Vadis werd geopereerd aan de knie. Samoise en Nurio zullen ongeveer even lang out zijn. Meerdere weken dus. Dat is geen goed nieuws. Zeker in onze situatie”, kaderde hij de dringende noodzaak aan versterkingen om een competitief elftal tussen de lijnen te brengen.

In de selectie uiteindelijk ook meteen nieuwkomer Piatkowski als een van de vier verdedigers die werden geselecteerd.

Ook een nog niet helemaal fitte Lemajic en Hauge - die eigenlijk mag vertrekken - zitten in de 19-koppige selectie van Vanhaezebrouck tegen zwarte beest Charleroi. Daar willen ze alles winnen bij monde van Felice Mazzu:

🎙 Je veux tout gagner ! Quelle que soit notre position. On doit monter sur le terrain avec l'envie de tout gagner. Aujourd’hui, je ne suis pas où j’ai envie d’être. Je le serai quand on enchainera les victoires"



📲 la suite ? C'est sur notre app ! #RCSC #CP #GNTCHA pic.twitter.com/1MZodXqaSh — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) January 18, 2023

Wie zal het halen? De thuisploeg is favoriet, een gokje op de Zebra's zou al bijna vijf keer je inzet kunnen opleveren