Kan hekkensluiter de leider iets in de weg leggen?

Leider Racing Genk sluit zondagavond de 23e speeldag af met een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Seraing.

Normaal gezien zal KRC Genk geen problemen hebben met Seraing maar Les Méttalos zijn een betere uitploeg. Van hun 15 verzamelde punten na 22 wedstrijden hebben ze er 13 op verplaatsing gesprokkeld en slechts 2 in eigen huis.

Bovendien zag Genk eerste achtervolger Union naderen tot op drie punten zaterdagavond. De Limburgers hebben dan wel nog twee matchen tegoed, de Brusselaars komen wel plots heel dicht in de nek hijgen. De achtervolger heeft op vlak van motivatie namelijk altijd de bovenhand tegenover de opgejaagde.

"We zullen er absoluut moeten staan zondag want het is fout om te denken dat we aan 80% ook wel zullen winnen", waarschuwde trainer Wouter Vrancken zijn troepen al vooraf. We zijn benieuwd of ze de raad van hun trainer zullen volgen zondagavond.