Kan Essevee het ook zonder Vormer? "Geen schrik daarvoor" en "Club het Bayern van België"

In de Jupiler Pro League heel wat pittige duels op zondag. Ook aan de Gaverbeek in Waregem zal het stuiven.

Zulte Waregem neemt het in eigen huis op tegen Club Brugge. Dat zal het moeten doen zonder Ruud Vormer, die niet mag spelen tegen zijn moederclub.

Toch wil Essevee tegen blauw-zwart punten pakken in de strijd tegen degradatie, terwijl het voor de Bruggelingen stilaan van moeten is om de top-4 in het vizier te houden.

Mbaye Leye heeft zeker geen schrik van een (zware) nederlaag met zijn team tegen Club Brugge, dat aast op revanche.

