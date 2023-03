Efficient Westerlo bezorgt KV Oostende ijskoude douche en zit wat steviger in top 8

Westerlo heeft optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van de concurrenten in de linkerkolom. Op bezoek bij KV Oostende wonnen de Kemphanen met 1-2. Het winnende doelpunt van Westerlo viel pas in de blessuretijd.

Door de overwinning van KV Kortrijk tegen Club Brugge moest Oostende punten sprokkelen tegen Westerlo. De Kemphanen zagen Club Brugge ook punten verliezen en konden met een overwinning tot op één punt van de landskampioen komen , volop in de strijd voor de top 4.

Vroeg doelpunt

Oostende nam het spel voor zich maar Westerlo hijste zich al vroeg op voorsprong. Reynolds zette zich door op rechts en zette dan voor doel, waar Vaesen voor de neus van Katelaris opdook om de 0-1 in doel te koppen.

De thuisploeg liet zich echter niet uit zijn lood slaan en kwam nagenoeg meteen opzetten. Eerst tikte Bolat een kopbal van Ndicka nog over de la. Daarna kon McGeehan van dichtbij Bolat niet verschalken met een hakje en ook de rebound van Rodin ging er niet in.

Gemiste strafschop

Aan de overkant moest Hubert even opletten wanneer een voorzet van Reynolds gevaarlijk richting doel afweek. Enkele minuten later werd Laforge naar het VAR-scherm geroepen en kreeg Westerlo een lichte strafschop na contact tussen Medley en Neustädter. De Cuyper maakte niet zijn 9e van het seizoen maar trapte naast.

Bolat ontpopte zich echt tot boeman van Oostende en stond telkens in de weg wanneer Oostende een goede kans kreeg. Bijna kregen de Kustboys ook het deksel op de neus toen Nene door de buitenspelval glipte. De Malinees besloot echter om de bal nog eens af te leggen waardoor de Oostendse defensie kon wegwerken.

Loon naar werken

De Oostendse druk werd tien minuten voor tijd dan toch beloond. Na een corner bleef de bal hangen in de 16. Ook Bolat lag op de grond en McGeehan reageerde als eerste door van dichtbij de gelijkmaker te scoren met het hoofd.

Koude douche

De druk ging wat liggen en we leken af te stevenen op een gelijkspel maar net voor het laatste fluitsignaal kregen de Kustboys nog een ijskoude douche. Van Eenoo haalde van ver uit in de blessuretijd en via Rodin verdween de bal voorbij de kansloze Hubert.

Oostende moet hopen dat Eupen zondag geen punten pakt tegen Gent of het gat wordt groter dan drie punten. Westerlo zit wat comfortabeler in de top 8 en mag blijven hopen op de top 4 zelfs.