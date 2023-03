Ontgoocheling is groot bij Oostende na late nederlaag: "Omgekeerde wereld"

KV Oostende leek tegen Westerlo op weg naar een verdiend punt maar in de blessuretijd werd het toch nog 1-2 voor de bezoekers. En dat is zuur, heel zuur voor de Kustboys.

Een vroege achterstand, een strafschop tegen... KV Oostende overkwam het allemaal en maakte in de 80e minuut eindelijk gelijk tegen Westerlo nadat Bolat zich heel lang tot boeman leek te ontpoppen voor de Kustboys. Een afgeweken bal deed Oostende uiteindelijk dan toch de das om.

"Heel zuur", is de logische eerste reactie van Oostende-speler Sieben Dewaele. "We lagen nooit onder en krijgen in de laatste sconden nog een doelpunt tegen, op wat voor een manier dan ook nog...Vorige week tegen Eupen waren wij aan het vieren met een last minute gelijkmaker, nu is het de omgekeerde wereld", zucht de middenvelder.

Door de overwinning van Kortrijk tegen Club Brugge lijkt Eupen de enige ploeg die nog in te halen valt voor Oostende. Behoudens puntengewin tegen Gent zondag, is het gat 3 punten met nog 4 wedstrijden te gaan. Na de interlandbreak ontvangt Oostende Standard.

"We zijn de laatste weken niet slecht bezig. Nu moeten we onze hoofden leegmaken. Met de steun van de fans kunnen we iets neerzetten, al is Standard een sterke ploeg", besluit Dewaele strijdvaardig.