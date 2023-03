Standard geeft overwinning nog uit handen, Zulte Waregem pakt uit het niets nog een puntje

Standard en Zulte Waregem hebben 2-2 gelijk gespeeld. Standard leek zijn schaapjes op het droge te hebben na de eerste helft, maar gaf het toch nog uit handen.

Zulte Waregem nam deze week dan toch afscheid van Mbaye Leye en probeert met Fredrik D’Hollander de degradatie nog af te wenden. Met een lastige verplaatsing naar Standard was de eerste opdracht van D’Hollander meteen moeilijk.

Standard kon na het verlies van Club Brugge namelijk weer in de buurt van de top vier komen met een overwinning.

Na een korte studieronde maakte Fossey na een kwartier al de 1-0. Zulte Waregem reageerde wel via Ndour, maar zijn 1-1 werd afgekeurd voor heel nipt buitenspel.

Standard drukte door en Dussenne kopte de 2-0 vijf minuten voor de rust makkelijk binnen nadat Brüls hem veel te vrij had gelaten. Essevee stond op dat moment wel met 10 na een blessurebehandeling.

Standard geeft het helemaal weg in de tweede helft

Standard speelde in de tweede helft niet meer met dezelfde intensiteit als in de eerste helft. Zulte Waregem kreeg meteen een kans met Ndour, maar hij schoot nipt naast. Standard drukte niet meer door, Zulte Waregem leek er niet meer in te geloven.

Maar een kwartier voor tijd viel dan toch plots de aansluitingstreffer. Een hoekschop van Brüls belandde bij Fadera en die lobde de bal over Bodart. Het leek meer op een voorzet dan een schot, maar hij zat er toch in.

Standard reageerde via Perica en Dönnum want het leek de overwinning nog uit handen te geven. En dat gebeurde nog ook. Brüls stuurde Ndour met een lange bal door de buitenspelval, die hoefde de bal niet te controleren en schoot de gelijkmaker voorbij Bodart.

Nog allebei een kans op de winning goal

Perica kreeg nog de kans op de 3-2 voor Standard met een kopbal, maar Bostyn liet geen derde goal binnen. Brüls verstuurde nog eens een voorzet richting Gano, maar ook hij kopte te centraal en liet de overwinning nog liggen voor Zulte Waregem. Al stond hij wellicht buitenspel.

Standard schoott zichzelf zo in de voet en moet tevreden zijn met een puntje. Daar schiet niet heel veel me op in de strijd om de top vier.

Ook Zulte Waregem heeft niet veel aan een punt in de strijd om het behoud, maar komt wel op gelijke hoogte van Oostende. Maar vooral mentaal zal het als een overwinning voelen voor Essevee nadat het terugkwam uit een verloren positie.