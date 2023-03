Standard-trainer Deila gebruikt zware woorden om prestatie van zijn ploeg te omschrijven

Wat is er juist met Standard gebeurd tegen Zulte Waregem? De thuisploeg leek na de eerste helft op weg naar een vlotte winst, maar gaf dat in de tweede helft helemaal uit handen.

Ze mochten zelfs nog blij zijn met het gelijkspel, want Zulte Waregem had nog de beste kansen op de 3-2. Uiteindelijk redde doelman Bodart een punt nadat hij een kopbal van Gano in de slotfase nog uit zijn doel ranselde.

Trainer Ronny Deila was allesbehalve amused. "We speelden een gênante tweede helft. We creëerden niets meer en zouden beter georganiseerd moeten zijn, we lieten alles bekoelen, gingen laag hangen en lieten ze dichter en dichter komen."

Zijn spelers zullen het deze week geweten hebben. "Je voelde dat er iets in de lucht hing. Daarna verstopten we ons en namen we geen verantwoordelijkheid op. Heel ontgoochelend. We konden zelfs nog verliezen op het einde."