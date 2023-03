Bloed, zweet en kots (?) bij Cercle Brugge zorgen ervoor dat Heynen & Trésor geen wraak kunnen nemen op Tedesco

Koploper KRC Genk opende vanavond de 30ste speeldag op bezoek bij Cercle Brugge. Voor de wedstrijd was er veel commotie rond de eerste selectie van bondscoach Tedesco die geen Genkspelers opriep.

Dat zowel Mike Trésor als Bryan Heynen zullen vandaag ongetwijfeld teleurgesteld geweest zijn na het zien van de eerste selectie van de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco. Beide Genkspelers werden niet opgeroepen voor de komende kwalificatieduels van de Rode Duivels. Ongetwijfeld zal dat hard binnengekomen zijn, maar veel tijd om te balen was er niet. Genk moest namelijk vandaag op bezoek bij Cercle Brugge om de 30ste speeldag te openen. Na het gelijkspel tegen STVV en de nederlaag tegen Union moest er nog eens gewonnen worden door de koploper. Met Union op slechts vijf punten achterstand kon Genk zich geen nieuw puntenverlies veroorloven.

Ook voor Cercle Brugge stond er vanavond heel wat op het spel. De Vereniging heeft nog steeds uitzicht op de Europe play-offs, maar met Anderlecht en OHL op slechts één puntje achterstand en Charleroi op twee punten moest Cercle dus op zoek naar punten. Geen eenvoudige opgave was dat, tegen Genk dat toch nog steeds eerst staat in de Pro League. Muslic moest het zonder de geschorste Denkey doen, die afgelopen week een rode kaart pakte op het veld van Anderlecht. Hannes Van der Bruggen kreeg voor het eerst sinds 17 september 2022 nog eens een basisplek bij Cercle Brugge.

Dat het geen eenvoudige avond zou worden voor Genk was al heel snel duidelijk. De thuisploeg toonde vanaf het eerste fluitsignaal dat ze geen schrik hadden van de koploper. Ze speelden gretiger en scherper voetbal dan de bezoekers, en dat leidde ook wel tot wat doelgevaar. Tot een eerste echte grote kans moesten we wel bijna een half uur wachten. Slordig balverlies van Paintsil zorgde ervoor dat de bal plots voor de voeten van Ueda belandde. De Japanner twijfelde geen seconde en haalde staalhard uit. Vandevoordt was geklopt en kon opgelucht ademhalen toen hij de bal tegen zijn doelpaal zag vliegen.

Bloed, zweet & kots (?) brengen Cercle op voorsprong

Dat Cercle Brugge een hoopje scherper speelde dan Genk was erg duidelijk. Wat minder duidelijk was, was wat er aan de hand was met Popovic. Bij het neerkomen na een luchtduel leek de verdediger van Cercle Brugge over te geven. Popovic leek zelf niet al te goed te beseffen wat er net gebeurd was, een hele vreemde situatie dus. Wie denkt dat Popovic het veld vervolgens moest verlaten komt bedrogen uit. Na enkele seconden zette de verdediger zich rect en ging hij opnieuw vol aan de bak, en dat loonde... .

Vijf minuutjes voor de rust kwam de verlossende 1-0. Gboho veroverde balbezit, zette zich sterk door en gaf vervolgens een heerlijke doorsteekpass naar Ueda die alleen voor doel kwam te staan. In tegenstelling tot zijn eerdere kans kon hij de netten nu wel doen trillen. Genk dus op achterstand, we kunnen niet zeggen dat dat onverdiend was. Integendeel zelfs, als we naar het spelbeeld kijken van de eerste 45 minuten was Cercle Brugge gewoon heer en meester.

Wouter Vrancken zal ongetwijfeld niet tevreden geweest zijn bij de rust. Zijn ploeg toonde voor de rust slechts heel weinig van hun kunnen. Bij het begin van de tweede helft kwamen de spelers van de Mijnploeg heel wat scherper op het veld. Dat zette zich meteen om in enkele mogelijkheden voor Samatta en Paintsil. Al het gevaar kwam bij het begin van de tweede periode van hun, Cercle Brugge kwam nog amper onder de Genkse druk uit. Al heel snel zagen de spelers van Vrancken dit ook beloond. Opnieuw vond Samatta Paintsil, die zijn weg vervolgde met een knappe dribbel. Uiteindelijk trapte hij de bal mooi voorbij Warleson tegen de netten. 1-1, alles te herdoen. Balen voor Cercle Brugge, dat in tegenstelling tot Genk heel wat minder scherp uit de kleedkamer kwam.

Geen wraak voor Trésor & Heynen

Na de 1-1 herstelde het evenwicht in de partij opnieuw. Genk was voor doel net wat te slordig met de laatste passes en Ueda zag een knappe poging net naast Vandevoordt z'n doel vliegen. Beetje bij beetje nam Cercle Brugge het spel opnieuw over. Van het goede Genkse spel konden we nauwelijks een kwartiertje genieten. Pas in het absolute slot kwam Genk nog eens tot kansen, maar het mocht niet meer baten. Uiteindelijk moeten beide ploegen zich tevreden stellen met een punt.

Als er één ploeg is die daar echt ontevreden mee zou mogen zijn, dan is het wel Cercle Brugge. De ploeg van Miron Muslic speelde op een veel hoger niveau dan vorige week op bezoek bij Anderlecht. Ueda was nog het dichtste bij het winnende doelpunt, maar het mocht niet baten voor de Vereniging. Een knap punt voor Cercle Brugge, bij Genk zullen ze zich dringend moeten herpakken na de 2 op 9. Bryan Heynen en Mike Trésor konden vandaag niet overtuigen en zo is het nog even wachten op hun wraak op bondscoach Tedesco.