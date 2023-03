Muslic blijft boos op scheidsrechter na duel tegen leider KRC Genk

Cercle Brugge speelde 1-1 gelijk tegen KRC Genk. Trainer Muslic was niet te spreken over de wedstrijdleiding.

De trainer van Cercle Brugge houdt zich normaal redelijk op de vlakte over scheidsrechterlijke beslissingen, maar na de partij van vrijdagavond tegen KRC Genk kon hij het toch niet laten om er dieper op in te gaan.

“Die duw van Munoz op Deman? Dat was een duidelijke strafschop en dit is de zoveelste keer dat wij benadeeld worden”, zei trainer Miron Muslic van Cercle Brugge aan Het Nieuwsblad.”Sorry, maar op dat vlak ben ik het even kwijt. Maar we geven niet op, integendeel. We willen bij de eerste acht eindigen en blijven dat na vandaag ook van plan.”

Muslic is blij dat de interlandbreak voor de deur staat. Zijn spelers en hijzelf kunnen nu even genieten van wat vakantie. “Ik ben blij dat ik drie dagen naar Oostenrijk kan, want het is zwaar geweest en ik heb mijn gezin fel gemist de afgelopen maanden.”