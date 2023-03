Hannes Van der Bruggen ziet het verschil: "Anderlecht voetbalde onder onze druk uit, dat lukte Genk minder"

Cercle Brugge wist gisteren een punt thuis te houden tegen KRC Genk. Voor Hannes Van der Bruggen was het zijn eerste basisplek in zes maanden in de competitie en dat kon hij dus meteen vieren met een goed resultaat.

"Eerst mijn mond leegeten, hé", grapte een tevreden Hannes Van der Bruggen gisteren na de wedstrijd in de mixed zone. Na zijn eerste (competitie)basisplaats in zes maanden tijd mocht de kapitein van Cercle Brugge eindelijk nog eens vanaf het eerste fluitsignaal tussen de lijnen staan. Van der Bruggen speelde een erg degelijke partij en had na het laatste fluitsignaal tegen Genk dus ook wel een stukje pizza verdiend. "Het was inderdaad al van september geleden dat ik nog eens de 90 minuten volmaakte in de competitie. De intensiteit van een wedstrijd kan je op een training of in een oefenwedstrijd slechts moeilijk simuleren, maar ik vond dat het wel goed ging", vertelde de 29-jarige kapitein uit Burst.

Vorige week ging Cercle Brugge relatief kansloos onderuit tegen Anderlecht. De Vereniging die we gisterenavond te zien kregen was stukken beter. Cercle Brugge speelde zijn eigen voetbal en dicteerde lange tijd het spel tegen koploper Genk. "Anderlecht deed het tegen ons echt wel heel goed. Ze zijn in mijn ogen de beste of ten minste toch één van de beste ploegen waar we al hebben moeten tegen spelen dit seizoen. Ze voetbalden echt gewoon onder onze druk uit, dat lukte Genk veel minder", analyseerde Hannes Van der Bruggen na de wedstrijd. "Om te besluiten zeg ik dat het een verdiend gelijkspel was tegen Genk. Het was, volgens mij toch, een aangename wedstrijd om naar te kijken die de hele tijd heen en weer ging", besloot de kapitein van De Vereniging. Nu krijgen ze enkele dagen rust wegens de interlandonderbreking, maar nadien zullen ze weer vol aan de bak moeten in de race om een plekje in de Europe play-offs.