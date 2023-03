🎥 Gingen scheids en VAR in de fout en kroop Genk door het oog van de naald? "Dat is toch geen schouderduw meer!"

Genk leed vrijdag nieuw puntenverlies, maar als de scheids en/of de VAR een andere beslissing hadden genomen, had het nog erger kunnen zijn. In het slot van de match bij Cercle was er toch een penaltygeval.

De klok gaf al aan dat er 86 minuten gespeeld waren, toen Popovic een inworp met het hoofd verlengde en daardoor de bal nog een keer in de Genkse zestien terechtkwam. Daniel Muñoz kwam vervolgens nog met een charge op Deman. "Oh, Muñoz, gevaarlijk", reageerde Eleven-commentator Peter Vandenbempt meteen. Scheidsrechter Lardot vond het geen strafschop waard en ook de VAR kwam niet tussen. Vandenbempt bleef wel bij zijn standpunt. "Dat is toch geen schouderduw meer!" 🧐 | Had Cercle Brugge hier een strafschop verdiend? 🤨 #CERGNK pic.twitter.com/BLDV7jhBlb — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 17, 2023 "Neen, dat is wel wat meer, maar er wordt verder gespeeld", stelde Gert Verheyen vast. Blijkbaar werd het in Tubeke niet als een clear error beschouwd.