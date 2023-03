Doelpuntenmaker Paintsil beseft: "Niemand wint gemakkelijk op Cercle Brugge"

Met zijn twaalfde treffer van het seizoen kon Joseph Paintsil voorkomen dat Genk gisteren de boot in ging op verplaatsing bij Cercle Brugge.

Genk ging gisteren op bezoek bij Cercle Brugge en dat liep niet zoals ze in Limburg gehoopt hadden. In de eerste helft zagen de spelers van Genk echt af met de scherpe tegenstader. “Onze eerste helft was echt heel zwak”, bestefte ook Joseph Paintsil na de match. “Cercle Brugge was veel scherper bij het veroveren van de tweede bal dan wij. We konden er slechts amper op reageren", ging de Ghanees verder. Na de zwakke eerste helft kwam Genk plots veel beter terug uit de kleedkamer bij het begin van de tweede helft. "Wouter Vrancken heeft zich tijdens de rust niet kwaad gemaakt, maar hij was ook niet blij. Hij benadrukte gewoon nog eens extra dat we veel meer die tweede ballen moesten veroveren. Dat diende als een nodige wake-up call. In de tweede helft verliep het dan ook al een stuk beter”, besefte Paintsil.

Het duurde dan ook niet lang of Joseph Paintsil kon de gelijkmaker tegen de netten trappen. Op assist van Samatta ging de flankaanvaller op wandel en vervolgens trapte hij de bal knap voorbij Warleson. Samatta bood hem nog enkele kansen aan en omgekeerd, maar een tweede Genks doelpunt zat er gisterenavond echter niet in. “Het samenspel met Ally Samatta vond ik vrij oké. Bij de eerste kans die hij me aan had geboden kon ik beter doen. Het is nu wat het is. Dit is geen slecht punt. Niemand wint gemakkelijk op Cercle Brugge", besloot de doelpuntenmaker.