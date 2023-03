Opvallend! Om deze reden stond kapitein Cercle Brugge gisteren voor het eerst in zes maanden in de basis

Hannes Van der Bruggen stond voor het eerst sinds september 2022 nog eens in de basis bij Cercle Brugge. Een tactische keuze? Nee, Miron Muslic had er wat anders over te zeggen op de persconferentie...

Voor Hannes Van der Bruggen is het tot nu toe nog niet z'n leukste seizoen geweest bij Cercle Brugge. De 29-jarige kapitein van de Vereniging was al sinds 17 september 2022 aan het wachten op een nieuwe basisplaats. In 2023 speelde Van der Bruggen slechts 45 minuten in totaal verdeeld over enkele invalbeurten. Maar gisteren was het dan eindelijk zover, Muslic gaf de kapitein na exact zes maanden nog eens een kans in de basiself van Cercle Brugge. Wie dacht dat het om een tactische keuze zou gaan komt bedrogen uit, want Muslic legde na de wedstrijd uit dat dat niet de reden was.

Na de wedstrijd vroeg een andere journalist of er een speciale reden was waarom Muslic nu net vandaag voor Hannes Van der Bruggen gekozen had. De trainer van Cercle Brugge draaide er niet omheen: "Hij was enorm vervelend op training de afgelopen weken. Hij dwong me echt om hem vandaag in de basis te zetten". Gelukkig maar voor de enorm gemotiveerde Hannes Van der Bruggen speelde hij ook een zeer goede wedstrijd. "Ik hou ervan als spelers die zelden spelen echt pushen om hun kans te krijgen. Hij heeft me gedwongen hem op te stellen, maar hij heeft het ook fantastisch gedaan", besloot de coach van Cercle Brugge. Hopelijk voor Hannes Van der Bruggen zal hij de komende weken op wat meer speeltijd mogen rekenen.