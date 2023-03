Muslic tevreden met punt: "En dat tegen de beste ploeg in België"

Miron Muslic kan terugkijken op een geslaagde avond. Gisteren hield zijn Cercle Brugge een punt thuis tegen koploper KRC Genk.

"Dit was een erg sterke prestatie van het team en dat tegen de beste ploeg in België", begon Muslic zijn analyse van de wedstrijd op de persconferentie. 'Zijn' Cercle Brugge pakte een puntje tegen koploper Genk. Na een sterke wedstrijd van de Vereniging kon Genk zelfs blij zijn dat ze nog een punt mee terug naar Limburg konden nemen. "Voor ons zit er niets anders op dan hoog druk zetten, ook niet tegen Genk, want dat is nu eenmaal waarin we geloven. Dat is ons spel", Miron Muslic verder. De trainer van Cercle Brugge zorgde met zijn elf gekozen spelers al van bij de aftrap voor kopzorgen bij Genk. De eerste helft speelden ze de Limburgers van de mat, maar het spelbeeld veranderde.

"In de tweede helft creëerde Genk natuurlijk heel wat meer kansen. Hun individuele kwaliteiten zijn gigantisch, dus je kan niet elke bal bijhouden. Door al die kwaliteiten is het ook onmogelijk om ze weg te houden van onze zestien", sprak Muslic enorm respectvol over de tegenstander van gisteren. "Natuurlijk probeerden we op het einde de wedstrijd nog te winnen. We hebben het jongste team in België klaargestoomd om te winnen en om niet bang te zijn van tegenstanders die op individueel vlak beter zijn. Ik ben echt heel fier op mijn spelersgroep", besloot de coach van de Vereniging.