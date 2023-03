Heynen en Trésor reageren ook zelf op niet-selectie bij Rode Duivels: voetballogica wordt duidelijk aan de kaak gesteld

Hun ploeg reageerde al scherp na hun niet-selectie bij de Rode Duivels. Bryan Heynen en Mike Trésor hebben inmiddels ook zelf hun zegje gedaan.

Vrijdag kwam eerst het nieuws dat Tedesco hen niet opnam in zijn selectie, later op de avond werden uit bij Cercle dan ook nog eens punten verloren. "Een frustrerende dag", vatte Bryan Heynen het samen. "Maar goed, ik kan het wel plaatsen."

Wat niet betekent dat de aanvoerder van Genk niet ontgoochelend achterblijft. "Er is wel teleurstelling. Ik had uiteraard gehoopt op een oproeping. Er wordt gezegd dat het voordelig is om in een topcompetitie te spelen. Er zitten drie Belgische clubs in kwartfinales van de Europese competities. Ik weet niet of dat dan zomaar gezegd kon worden."

Ook voor Mike Trésor is er voorlopig geen plek bij de Rode Duivels, ondanks de statistieken die hij kan voorleggen. "Ja, ik denk wel dat het voor velen een verrassing is dat ik er niet bij ben", aldus Trésor. "Of ik boos ben? Neen, ik ben vooral teleurgesteld."