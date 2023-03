Had Cercle Brugge een strafschop verdiend tegen Genk? Serge Gumienny is duidelijk

Vrijdagavond al speelden Cercle Brugge en KRC Genk 1-1 gelijk. Bij Cercle Brugge schreeuwden ze achteraf om een strafschop.

De VAR heeft zich afgelopen weekend weer niet van zijn beste kant laten zien. Het begon vrijdag al in het duel tussen Cercle Brugge en KRC Genk. Voor Serge Gumienny komt de VAR te vaak tussen voor kleine fases, maar niet waar het echt nodig is.

Op een dergelijke houding van de videorefs zit het publiek volgens de ex-scheidsrechter helemaal niet te wachten. Te veel cruciale fases worden gewoon gepasseerd, terwijl er wel degelijk ingegrepen zou moeten worden. Bovendien vergelijkt het grote publiek ook gelijkaardige fases van verschillende wedstrijden.

“Een goed fluitende Bram Van Driessche durfde het heft wel in handen te nemen. Hij keurde het doelpunt van Denis Odoi in Kortrijk-Club Brugge af na een voorafgaande duwfout”, zegt Serge Gumienny in Het Belang van Limburg.

Jonathan Lardot durfde dat vrijdagavond in Cercle Brugge-Genk echter niet te doen voor een gelijkaardige fase. “Hij floot geen strafschop voor Cercle na een duidelijke duwfout van Daniel Munoz in de rug van Olivier Deman. Maar ook hier greep de VAR niet in. Onbegrijpelijk.”