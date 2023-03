Niet-selectie Heynen & Trésor niet de reden van teleurstellende wedstrijd Genk: "Dat had geen invloed op hun spel"

KRC Genk moest vandaag op bezoek bij Cercle Brugge. Het was geen eenvoudige wedstrijd voor de koploper die zich uiteindelijk moesten tevreden stellen met een puntje.

"Heel kort gezegd is dit gewoon een correct resultaat", begon coach Wouter Vrancken zijn analyse op de persconferentie. "De eerste helft was voor Cercle Brugge en de tweede helft was voor ons. Daar komt het in mijn ogen een beetje op neer. Ik ben ontgoocheld over de fighting spirit in de eerste helft, want die was er gewoon niet", was de coach van Genk hard voor zijn spelers. Cercle Brugge domineerde de hele eerste helft door scherper te zijn in de duels. Genk kwam er niet uit en voetbalde amper een kans bij elkaar. "In de tweede helft speelden we een pak beter. Het is gewoon jammer dat je de eerste helft op die manier aanvangt, want er had meer ingezeten", besefte Vrancken.

"Als je tegen Cercle speelt, dan gaat het om duels te winnen en tweede ballen te recupereren. Ze spelen heel verticaal en geloven steeds vol in die tweede ballen. De eerste helft slaagden we hier niet in, de tweede helft wel", ging de trainer van Genk verder. De koploper haalde gedurende de tweede helft een hele periode zijn niveau en zo kwam ook de gelijkmaker van Paintsil tot stand. "Op het middenveld stonden we er wel echt in de tweede helft, ze gingen er echt voor. Dan zie je wat dat kan teweegbrengen", sloot hij zijn analyse af.

Niet-selectie Heynen & Trésor voor Rode Duivels is niet de reden

We konden er niet omheen, de niet-selectie van Bryan Heynen & Mike Trésor was het nieuws van de dag bij Genk. Ongetwijfeld zal dat nieuws hard zijn aangekomen, maar coach Wouter Vrancken relativeerde dat: "Ik denk niet dat dat invloed gehad heeft op hun spel. Mike (Trésor) probeerde in de eerste helft oplossingen te bieden. Ik denk niet dat hij veel anders gespeeld heeft dan anders. Ook Bryan (Heynen) speelde een goede wedstrijd".

Voor Genk, dat na een nieuw gelijkspel achterblijft met 2 op 9, zal de interlandbreak zeker en vast gelegen komen. "Ik denk dat het zowel voor mij als voor de jongens goed is om even een paar dagen in een andere omgeving te komen of er een paar dagen tussenuit te kunnen. In de drukte van dit seizoen is dat steeds wel mooi meegenomen. Daarna gaan we opnieuw vol aan de bak", besloot Vrancken.