Frederik D'Hollander vertelt over zijn toekomst als trainer bij Zulte Waregem

Zulte Waregem speelde in zijn eerste wedstrijd als trainer van Zulte Waregem 2-2 gelijk tegen Standard. Essevee haalde een 2-0-achterstand op.

Zulte Waregem nam deze week afscheid van trainer Mbaye Leye. Met amper een handvol wedstrijden nog op de kalender koos het bestuur van Essevee om Frederik D’Hollander aan te stellen als opvolger.

Hij kreeg echter slechts een mandaat voor de eerste wedstrijd. Tegen Standard leek hij alvast het nodige vuur in de ploeg gebracht te hebben, waardoor het wel zou kunnen dat hij ook na de interlandbreak nog aanblijft als trainer.

“De groep heeft een goed gevoel, anders breng je dit hier niet. Dit gelijkspel is zonder twijfel een opsteker. Nu hebben we wat meer tijd om de partij tegen Antwerp voor te bereiden”, vertelde D’Hollander aan Het Nieuwsblad.

Al is het uitkijken of hij er zelf nog bij zal zijn. “Ik weet niet of ik op de bank zit tegen Antwerp, die vraag moet je aan het bestuur stellen”, klonk het diplomatisch.