Standard-kapitein teleurgesteld nadat Rouches 2-0 uit handen geven: "Dat moeten we echt leren"

Standard speelde 2-2 gelijk tegen Zulte Waregem nadat het eerst 2-0 was voorgekomen. Daardoor laat Standard de kans liggen om dichter bij de top vier te komen.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Standard na de eerste helft. Het stond thuis 2-0 voor tegen Zulte Waregem, dat hen niets in de weg leek kunnen leggen. Maar in de tweede helft kwam Essevee toch nog langszij dankzij goals van Fadera en Ndour.

Standard zag zo Westerlo over zich springen in de stand en kon zo niet optimaal profiteren van de nederlaag van Club Brugge. "Onze tweede helft was een pak minder dan de eerste. We leunden te veel achterover en maakten het spel niet meer zoals we moesten", zei kapitein Noë Dussenne bij Eleven Sports.

Wedstrijd dood leren maken

"We missen dan ook nog de kans op 3-0 en we krijgen nog waarschuwingen met twee reddingen van Bodart voor we die twee goals slikten. Ik vond dat we in beide strafschopgebieden agressiviteit misten. Die twee tegengoals hadden nooit mogen vallen", zei Dussenne nog.

"We moeten echt leren om een wedstrijd dood te maken. Als het 3-0 wordt, dan komt Zulte nooit meer terug. Dat is echt frustrerend, want we hadden een mooie kans om weer op Club te naderen", zei de kapitein nog.