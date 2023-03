KAA Gent krijgt tegen KAS Eupen opnieuw een unieke kans om in de top-4 terecht te komen. Al zal het wel ook opnieuw puzzelen worden voor Hein Vanhaezebrouck.

KAA Gent kan met een overwinning tegen KAS Eupen optimaal profiteren van de nederlaag van Club Brugge bij Kortrijk op zaterdag.

"Hoe het met het veld is? Dat weet ik niet, daar moet ik mij niet mee bezighouden. Dat is niet mijn corebusiness", aldus Hein Vanhaezebrouck.

Opletten voor Eupen

"Ik wil er zolang mogelijk niet naar kijken, dan kan je u niet nerveus maken", is de coach van de Buffalo's duidelijk.

"Eupen heeft een kapitaalsverhoging van zes miljoen euro gedaan heeft. Dat is een teken dat er iets misschien niet in orde is, maar dat ze ook iets kunnen doen. Ze willen zich handhaven in eerste klasse en hebben veel offensieve kwaliteiten."

"Ze maakten het de groten al meermaals moeilijk dit seizoen. Ik verwacht een moeilijke wedstrijd. Het zal opletten worden. We moeten op die match focussen en niet over West Ham dromen."

De Buffalo's moeten het zonder de geelgeschorste Castro-Montes. "Het blijft damage control", aldus Vanhaezebrouck over het gepuzzel.

