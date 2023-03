KAA Gent neemt beslissing omtrent Gift Orban tijdens interlandbreak

Bij KAA Gent is de interlandbreak zeker niet op een slecht moment gekomen. Er is nu ook nieuws over een aantal spelers.

Zo zou Emmanuel Gift Orban normaliter naar Afrika trekken, om er een interland te spelen met de U23 van Nigeria. Dat feest gaat nu niet door, want KAA Gent geeft zijn speler volgens Het Laatste Nieuws niet vrij voor de duels met Nigeria U23. © photonews Gift Orban speelde heel veel de voorbije maanden bij de Buffalo's en dus kan hij wel wat rust gebruiken, die hij nu kan krijgen. Ook Kamil Piatkowski zal vermoedelijk niet voor zijn land spelen. Hij blesseerde zich tegen KAS Eupen en moet een scan ondergaan. Hong wél weg De kans is groot dat hij de komende twee weken dus ook 'gewoon' in Gent blijft om wat te gaan herstellen richting belangrijk einde van het seizoen. Hyun-seok Hong vertrekt wél, voor twee wedstrijden met de beloften van Zuid-Korea op een oefenkamp in Qatar.