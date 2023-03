Analist ziet waarom Gent alle troeven heeft voor play-off 1: "Hij is de sleutel, maar ..."

KAA Gent staat met nog vier speeldagen voor de boeg in de top-4. Met dank aan een paar sterkhouders.

Hugo Cuypers is co-topschutter, Emmanuel Gift Orban is dan weer dé wintertransfer van de Jupiler Pro League.

En er zijn nog sterke spelers bij de Buffalo's. Toch is Peter Vandenbempt duidelijk in zijn analyse bij Sporza: "Gift Orban is de sleutel."

"Hein Vanhaezebrouck wordt duidelijk een beetje nerveus dat het enkel maar over Gift Orban gaat, maar het is een waanzinnig verhaal."

"Zonder zijn doelpunten was Gent al Europees uitgeschakeld en stond het niet in de top 4. Dat is gewoon de realiteit."

Play-off 1

Vandenbempt is verder ook wel onder de indruk van doelman Nardi en de bedrijvige Hong. Het heeft daardoor meer troeven in handen dan Club Brugge.

De kans dat Gent play-off 1 zal halen - en dus niet Club Brugge - is realistisch volgens de man van de radio. Nog vier wedstrijden afwachten.